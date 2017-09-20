Cмартфон Apple исчезнет с российских прилавков

В конце текущего года продажи популярной модели Apple iPhone 5s в России прекратятся.

По словам представителей крупных торговых сетей, iPhone 5s уже снят с производства, а в продаже находятся остатки.

При этом устройство пропадёт не только из крупных сетей, но и из серых интернет-магазинов, так как спрос на iPhone 5s очень низок.

На замену iPhone 5s придет модель SE, отмечает Life.