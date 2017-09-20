Cмартфон Apple исчезнет с российских прилавков
В конце текущего года продажи популярной модели Apple iPhone 5s в России прекратятся.
По словам представителей крупных торговых сетей, iPhone 5s уже снят с производства, а в продаже находятся остатки.
При этом устройство пропадёт не только из крупных сетей, но и из серых интернет-магазинов, так как спрос на iPhone 5s очень низок.
На замену iPhone 5s придет модель SE, отмечает Life.
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