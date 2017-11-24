В Чувашии пять человека стали жертвами ДТП
В Чувашии микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем в результате чего погибли пять человек. Еще двое пострадали.
Инцидент произошел неподалеку от населенного пункта Старое Янситово, на 709-м километре трассы М-7. Участниками ДТП стали грузовик «МАЗ» и микроавтобус «Опель». Предполагается, что спровоцировал аварию водитель последнего, выехав на встречную полосу, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.
В ГИБДД отметили, что водитель микроавтобуса в течение трех месяцев около двух десятков раз нарушал скоростной режим.
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