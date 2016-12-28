Суд Чувашии отказался изменить приговор пенсионеру за репост в соцсети

Адвокат Евгений Губин рассказал журналистам, что Верховный суд Чувашии оставил в силе приговор пенсионеру, охраннику асфальтобетонного завода Николаю Егорову за репост в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее Егоров был осужден на два года лишения свободы условно за возбуждение национальной вражды. Поводом к этому стала перепечатка им материала, который ранее был признан экстремистским, - сообщает «Газета.Ru».

Егоров в суде утверждал, что не размещал никаких публикаций на своей странице, а доступ к его аккаунту из-за небольших познаний им специфики интернета имело неограниченное число людей.