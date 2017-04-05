В Чувашии осудили полицейского за взятку продуктами питания

В Чувашии бывший временно исполнявший обязанности начальника районного отделения ГИБДД получил срок за взятку продуктами питания.

Суд приговорил его к семи годам и одному месяцу лишения свободы условно и штрафу в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, мужчине запрещено в течение трех лет занимать должности, связанные с осуществлением представителя власти.

По данным следствия, подсудимый в августе 2015 года освободил от административной ответственности сельхозпредприятие, трактористы которого не прошли предрейсовый медосмотр. Наряду с этим по его распоряжению были оформлены подложные документы, которые помогли одному из трактористов избежать ответственности за то, что он сел за руль, будучи лишенным водительских прав.

За эти услуги экс-полицейский получил взятку мясной продукцией сельхозпредприятия – копченой курицей и куриной колбасой. Общая стоимость продуктов составила 180 рублей, сообщается на сайте СУ СКР по Чувашской Республике.

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