В Чувашии фура протаранила колонну велосипедистов
В Чувашии водитель грузовика не заметил колонну велосипедистов на обочине, совершив наезд на группу людей.
В результате аварии пострадали три человека, они были госпитализированы. Всего в колонне ехало семь велогонщиков.
По информации МВД, водитель грузовика был трезв, отмечает РИА Новости.
ДТП произошло в среду около 14:00 (мск) при въезде в город Чебоксары.
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