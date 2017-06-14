В Чувашии фура протаранила колонну велосипедистов

В Чувашии водитель грузовика не заметил колонну велосипедистов на обочине, совершив наезд на группу людей.

В результате аварии пострадали три человека, они были госпитализированы. Всего в колонне ехало семь велогонщиков.

По информации МВД, водитель грузовика был трезв, отмечает РИА Новости.

ДТП произошло в среду около 14:00 (мск) при въезде в город Чебоксары.