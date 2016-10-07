Чуркин сообщил о неприемлемом для РФ французском проекте резолюции по Алеппо
Предложенный французской стороной проект резолюции по Алеппо в его нынешнем виде абсолютно неприемлем для России. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин.
- Я не вижу, как мы можем позволить принять эту резолюцию. У меня есть подозрение, что истинный мотив – это вызвать вето России, даже несмотря на то, что изначально французские коллеги говорили нам, что у них нет таких намерений, - цитирует Чуркина ТАСС.
Ранее сообщалось, что председательствующая в Совете Безопасности ООН Россия созвала совещание по вопросу урегулирования ситуации в сирийском Алеппо.
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