Чуркин сообщил о неприемлемом для РФ французском проекте резолюции по Алеппо

Предложенный французской стороной проект резолюции по Алеппо в его нынешнем виде абсолютно неприемлем для России. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин.

- Я не вижу, как мы можем позволить принять эту резолюцию. У меня есть подозрение, что истинный мотив – это вызвать вето России, даже несмотря на то, что изначально французские коллеги говорили нам, что у них нет таких намерений, - цитирует Чуркина ТАСС.

Ранее сообщалось, что председательствующая в Совете Безопасности ООН Россия созвала совещание по вопросу урегулирования ситуации в сирийском Алеппо.