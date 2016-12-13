Чуркин сообщил о договоренности по выводу боевиков из сирийского Алеппо
Все заинтересованные стороны пришли к соглашению о беспрепятственном выводе оставшихся в восточном Алеппо боевиков из города.
Об этом перед началом экстренного заседания Совета Безопасности сообщил журналистам постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин.
- По моей последней информации, действительно, достигнута договоренность о том, что боевики покинут город, так что это почти конец, - цитирует Чуркина ТАСС.
По словам дипломата, вывод членов различных вооруженных формирований должен начаться в ближайшие часы.
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