Чуркин сообщил о договоренности по выводу боевиков из сирийского Алеппо

Все заинтересованные стороны пришли к соглашению о беспрепятственном выводе оставшихся в восточном Алеппо боевиков из города.

Об этом перед началом экстренного заседания Совета Безопасности сообщил журналистам постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин.

- По моей последней информации, действительно, достигнута договоренность о том, что боевики покинут город, так что это почти конец, - цитирует Чуркина ТАСС.

По словам дипломата, вывод членов различных вооруженных формирований должен начаться в ближайшие часы.