Чуркин рассказал о заработанных Лондоном миллиардах на поставках оружия в Йемен
Великобритания заработала пять миллиардов долларов, поставляя оружие и боеприпасы в Йемен. Об этом заявил в Совбезе ООН постоянный представитель РФ при всемирной организации Виталий Чуркин.
Отметив явную заинтересованность Лондона в продолжении войны в Йемене, дипломат предложил лишить Великобританию статуса куратора конфликта за применение циничных двойных стандартов, сообщает «Экономика сегодня». Он добавил, что в Совет безопасности готовятся вступить новые члены, которые смогут взять курирование ситуации на себя.
Чуркин также отметил, что гуманитарная ситуация в Йемене еще более критическая чем в Сирии, однако СМИ предпочитают умалчивать об этом.
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