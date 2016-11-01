Чуркин рассказал о заработанных Лондоном миллиардах на поставках оружия в Йемен

Великобритания заработала пять миллиардов долларов, поставляя оружие и боеприпасы в Йемен. Об этом заявил в Совбезе ООН постоянный представитель РФ при всемирной организации Виталий Чуркин.

Отметив явную заинтересованность Лондона в продолжении войны в Йемене, дипломат предложил лишить Великобританию статуса куратора конфликта за применение циничных двойных стандартов, сообщает «Экономика сегодня». Он добавил, что в Совет безопасности готовятся вступить новые члены, которые смогут взять курирование ситуации на себя.

Чуркин также отметил, что гуманитарная ситуация в Йемене еще более критическая чем в Сирии, однако СМИ предпочитают умалчивать об этом.