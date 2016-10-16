Чуркин рассказал о невозможности лишить Россию права вето в Совбезе ООН

Лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН невозможно. Об этом сообщил постоянный представитель России при Всемирной организации Виталий Чуркин.

Он подчеркнул, что юридически такая процедура все-таки возможна, но в реальности этого не может произойти из-за внесения поправок в Устав ООН.

По словам Чуркина, риторика вокруг возможного лишения России права вето связана исключительно с целью оказать на Россию политическое давление, сообщает ТАСС.

4 октября Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн призвал к решительным действиям для урегулирования ситуации вокруг Алеппо. При этом он предложил рассмотреть возможность ограничения использования права вето в Совбезе ООН.