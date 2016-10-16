Чуркин рассказал о невозможности лишить Россию права вето в Совбезе ООН
Лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН невозможно. Об этом сообщил постоянный представитель России при Всемирной организации Виталий Чуркин.
Он подчеркнул, что юридически такая процедура все-таки возможна, но в реальности этого не может произойти из-за внесения поправок в Устав ООН.
По словам Чуркина, риторика вокруг возможного лишения России права вето связана исключительно с целью оказать на Россию политическое давление, сообщает ТАСС.
4 октября Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн призвал к решительным действиям для урегулирования ситуации вокруг Алеппо. При этом он предложил рассмотреть возможность ограничения использования права вето в Совбезе ООН.
Следующая новость Лидеры стран БРИКС осудили односторонние санкции
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии