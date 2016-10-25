Чуркин призвал Киев последовать примеру Савченко и извиниться перед Донбассом

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН по проблематике мира и безопасности, постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин призвал власти Украины проявить политическое мужество и, последовав примеру Надежды Савченко, извиниться перед жителями Донбасса.

Таким образом постпред РФ прокомментировал выступление в Совбезе ООН вице-спикера Верховной рады Украины Ирины Геращенко, которая заявила, что за последние два года в Донбассе погибли 495 женщин и 68 детей, 238 женщин попали в плен и пятеро из них до сих пор остаются в заложницах у ополченцев.

- В выступлении представителя Украины упоминалась Надежда Савченко. После помилования она возвратилась на родину, где заявила, что Киеву надо извиниться перед жителями Донецка и Луганска. Жаль, что украинским властям не хватает для этого ни гуманизма, ни политического мужества, — цитирует Чуркина РИА «Новости».

Ранее, в июле депутат Верховной рады от фракции «Батькивщина» Савченко (была осуждена в РФ за пособничество убийству двух российских журналистов, но помилована указом президента РФ) заявила, что политики должны просить прощения у матерей и детей жертв конфликта на востоке Украины.

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