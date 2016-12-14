Чуркин поставил на место постпреда США при ООН

Постоянный представитель Росси при ООН Виталий Чуркин жестко отреагировал на выступление своей американской коллеги Саманты Пауэр в Совбезе ООН.

По ее словам, происходящее в сирийском городе Алеппо можно поставить в один ряд с событиями в мировой истории, определяющими «современное понимание зла» и эти события останутся пятном на совести международного сообщества.

«Режим Асада, Россия и Иран, ваши войска и марионетки совершают эти преступления. Ваши бочковые бомбы, снаряды и авиаудары позволили вооруженным отрядам в Алеппо окружить тысячи мирных жителей и стянуть на их шее петлю. Вам должно быть стыдно за это», - цитирует ТАСС Пауэр.

В ответ Чуркин упомянул о роли западных стран в создании террористической группировки ДАИШ (запрещена в России) и развитии сирийского кризиса. Он заявил, что Пауэр не следует мнить себя матерью Терезой и призвал ее вспомнить о сомнительном послужном списке. США. «И потом уже начинайте рассуждать с позиций морального или какого-то другого превосходства. А кто в чем повинен, я думаю, что история и господь бог разберутся», - заявил российский дипломат.

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