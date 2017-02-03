Чуркин ответил постпреду США на условие снять санкции с РФ

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин отметил смену тона своей коллеги из США Никки Хейли после ее заявления о санкциях из-за Крыма, сделанного в начале заседания Совбеза ООН.

По его словам, ее речь была «достаточно дружелюбной, учитывая обстоятельства и тему, которую мы обсуждали». В то же время дипломат подчеркнул, что не хочет «придавать этому слишком много значения, так как это только начало пути».

По мнению Чуркина, в дальнейшем все может прийти к чему-то более конструктивному, чем было ранее.

Он также пообещал, что со своей стороны сделает максимум, чтобы рабочие отношения с Никки Хейли стали хорошими, отметив, что от постпреда США зависит, сможет ли Совет Безопасности стать коллективным органом, который несет главную ответственность за поддержание мира и безопасности.

Чуркин также рассказал, что 3 февраля у него запланирована встреча с Хейли, на которой он намерен поговорить о жизни.

Постпред США Никки Хейли 2 февраля впервые выступила на открытом заседании Совбеза с заявлением о том, что Крым - это часть Украины, а американские санкции с РФ не будут сняты, пока контроль над полуостровом не будет передан Киеву. Она также заявила, что ситуация на Украине «требует осуждения российских действий». Однако при этом Хейли отметила, что США хотят «улучшения отношений с Россией», сообщает «Экономика сегодня».

- В этой связи нельзя не вспомнить, что в конституции Соединенных Штатов прозвучали такие замечательные исторические слова: «Мы, народ». Народ Крыма вполне определенно выразил свою волю на референдуме, — прокомментировал Чуркин слова Хейли.