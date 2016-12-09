Чуркин оценил восстановление Сирии в 180 миллиардов долларов
Постпред России при ООН Виталий Чуркин заявил, что для восстановления Сирии потребуется не менее 180 миллиардов долларов.
По его словам, одна страна не в состоянии взвалить на свои плечи столь непосильную ношу.
Чуркин отметил необходимость международной кампании по восстановлению страны, а также уточнил, что для этого потребуется политическое урегулирование и реформа политической системы, которая устроила бы оппозицию.
Говоря о международной операции по восстановлению Сирии, Чуркин заметил, что об этом в первую очередь высказывался спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Об этом сообщает «Экономика сегодня».
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