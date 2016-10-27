Чуркин назвал ужасным сообщение об убийстве школьников в Сирии

Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин ужаснулся информации об ударе в Сирии по школе. В результате атаки погибли 22 ребенка и шесть педагогов.

Атака на школу была произведена при бомбардировке города Идлиб. В результате налета погиб целый класс детей. Здание школы подверглось многократным ударам, сообщает издание "Народные новости".

Ответственные за атаку на учебное заведение не установлены. Подробности происшествия уточняются.