Чуркин назвал ужасным сообщение об убийстве школьников в Сирии
Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин ужаснулся информации об ударе в Сирии по школе. В результате атаки погибли 22 ребенка и шесть педагогов.
Атака на школу была произведена при бомбардировке города Идлиб. В результате налета погиб целый класс детей. Здание школы подверглось многократным ударам, сообщает издание "Народные новости".
Ответственные за атаку на учебное заведение не установлены. Подробности происшествия уточняются.
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