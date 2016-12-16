Чуркин назвал нереальным план Франции отправить в Алеппо наблюдателей ООН

Предложение французской стороны о развертывании в Алеппо миссии международных наблюдателей хороша по своей сути, но ее реализация займет слишком много времени. Такое заявление сделал постпред РФ в ООН Виталий Чуркин.

- Отправка наблюдателей займет недели, — цитирует Чуркина РИА «Новости».

Дипломат выразил сожаление, что три года назад, по настоянию США, наблюдатели ООН покинули Сирию.

- В ходе дискуссий в Совете Безопасности ООН я вновь выразил сожаление, что Соединенные Штаты три года назад настояли на том, чтобы наблюдатели ООН были выведены из Сирии, — отметил Чуркин, уточнив, что на развертывание миссии из 300 наблюдателей ООН ушло несколько недель.

Чуркин добавил, что сейчас в Алеппо присутствуют представители МККК.

- Мы надеемся, что теперь будет больше возможностей для работы с гуманитарными агентствами, в том числе УКГВ ООН, для доставки гуманитарных припасов в восточный Алеппо, — подчеркнул российский постпред.

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