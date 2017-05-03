Чудновец предсказала победу на президентских выборах экс-губернатору Прикамья
Бывшая заключенная по делу о распространении детского порно в соцсетях Евгения Чудновец считает, что на президентских выборах в России победит экс-губернатор Пермской области Юрий Трутнев.
«Пятиэтажки в Москве не снесут. Потому что в самый пик акции вмешается человек, который и станет потом президентом», цитирует ее запись в Facebook агентство URA.RU.
О том, что имеет ввиду Трутнева, Чудновец пояснила уже в комментариях к записи. При этом она подчеркнула, что лично с бывшим губернатором не знакома и он не платит ей за пиар.
Следующая новость Всемирный банк предоставил Украине 150 млн долларов
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии