Чудновец предсказала победу на президентских выборах экс-губернатору Прикамья

Бывшая заключенная по делу о распространении детского порно в соцсетях Евгения Чудновец считает, что на президентских выборах в России победит экс-губернатор Пермской области Юрий Трутнев.

«Пятиэтажки в Москве не снесут. Потому что в самый пик акции вмешается человек, который и станет потом президентом», цитирует ее запись в Facebook агентство URA.RU.

О том, что имеет ввиду Трутнева, Чудновец пояснила уже в комментариях к записи. При этом она подчеркнула, что лично с бывшим губернатором не знакома и он не платит ей за пиар.