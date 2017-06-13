Чудновец оценила нанесенный ей моральный вред

Экс-воспитатель из Екатеринбурга Евгения Чудновец намерена потребовать шесть миллионов рублей в качестве возмещения морального вреда за пребывание в колонии.

Адвокат Чудновец Мария Кириллова рассказала РИА «Новости», что в настоящее время идет подготовка соответствующего иска. В суд он будет подан в ближайшее время.

Чудновец ранее была приговорена к лишению свободы сроком на полгода за перепост в соцсети видеоролика с обнаженным ребенком, над которым издевались в детском лагере. Она утверждала, что таким образом хотела привлечь внимание общественности к этому случаю. Приговор Чудновец был отменен по инициативе Верховного суда России.