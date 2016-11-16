Чубайс на примере краденой шубы объяснил обыск в офисе «Роснано»

Комментируя произведенные 16 ноября обыски в офисе «Роснано», глава корпорации Анатолий Чубайс попросил не путать ситуацию – бывают случаи, когда украли вы, а бывает, что украли у вас.

«Для всех, кто следит за сегодняшними событиями в «Роснано»: просьба отличать ситуацию, когда вы украли шубу, от ситуации, когда ее украли у вас! Для сомневающихся – прочтите текст заявления официального представителя СК РФ», - цитирует ТАСС запись, сделанную Чубайсом в Facebook.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы проводили в офисе «Роснан» оперативно-розыскные мероприятия в отношении одного из менеджеров корпорации, которые могут быть связаны с задержкой строительства фармацевтического комплекса «НТ-Фарма».

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о растрате средств госкорпорации «Роснано», выделенных на строительство фармацевтического завода в Ярославской области. Дело возбуждено в отношении учредителя и генерального директора ООО «НТ-Фарма» Рустама Атауллаханова и Евгения Султанова, а также в отношении мэра Переславля-Залесского Дениса Кошурникова.

Начиная с 2010 года, корпорация инвестировала в ООО «НТ-Фарма» более миллиарда рублей для строительства на территории Переславского района Ярославской области фармацевтического производства вакцин и терапевтических биопрепаратов. Руководители проектной компании обязались построить и запустить завод к сентябрю 2012 года, однако этот срок неоднократно переносился.

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