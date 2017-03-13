Чубайс пожалуется в МВД на своего бывшего компаньона

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс намерен обратиться в полицию для привлечения к ответственности за вымогательство и клевету своего бывшего компаньона Илью Сучкова.

«Терпеть не могу судебные дрязги, но в итоге принял решение подать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела в отношении Ильи Сучкова и группы работающих на него товарищей», - написал Чубайс на своей странице в Facebook.

Он пояснил, что в последнее время указанные лица его регулярно шантажируют. «Вначале от меня потребовали покупки дома по неадекватной цене, а когда я категорически отказался, мне стали присылать сделанные тайно записи деловых переговоров, с угрозой их публикации», - отметил глава «Роснано».

Кроме того, он пожаловался на очередное разоблачение некоего Олега Лурье, ранее отбывавшего срок за вымогательство и мошенничество. Чубайс заявил, что опубликованная им статья является смесью действительно имевших место фактов с «полным бредом».

Он добавил, что подобные действия его не пугают, но шантажистам точно придется ответить за свои действия в рамках уголовного дела.