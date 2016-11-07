Чубайс подвел итоги работы «Роснано» за девять лет

Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс отчитался перед президентом России Владимиром Путиным за девять лет работы корпорации.

По его словам, на сегодняшний день в 32 регионах страны работают 73 завода, на которых создано 30 тысяч рабочих мест. Объем производства в прошлом году составил 341 млрд рублей, превысив на 41 млрд целевые показатели.

В то же время Чубайс признал наличие неудачных проектов. Не получилось достроить или запустить производство так, чтобы оно окупалось в 10 случаях. Однако глава «Роснано» сделал акцент на том, что уже два года корпорация получает прибыль, хотя была планово убыточной по стратегии до 2017 года, сообщает ТАСС.

Чубайс подчеркнул, что сегодня корпорация не нуждается в ассигнованиях из госбюджета. «Мы получаем доход от выходов из успешно работающих проектов, компенсируем потери там, где они возникают в таких случаях», - сказал он.