Чубайс обратится в полицию из-за шантажа

Председатель правления ООО «УК «Роснано» Анатолий Чубайс решил судиться со своим бывшим компаньоном Ильей Сучковым за вымогательство и клевету, сообщил представитель Чубайса.

По его словам, Чубайс вот-вот подаст заявление в полицию.

Ранее Чубайс на своей странице в Facebook написал, что намерен подать в полицию заявление на бывшего компаньона Илью Сучкова за вымогательство и клевету, отметив, что регулярно становится объектом шантажа со стороны когда-то принадлежавшей ему швейцарской компании СFO Concept.

Чубайс в своем посте написал, что за отказ от покупки дома по «неадекватной» цене ему стали присылать сделанные тайно записи деловых переговоров с угрозой их публикации, сообщает «РИА Новости».