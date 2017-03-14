Чубайс обратится в полицию из-за шантажа
Председатель правления ООО «УК «Роснано» Анатолий Чубайс решил судиться со своим бывшим компаньоном Ильей Сучковым за вымогательство и клевету, сообщил представитель Чубайса.
По его словам, Чубайс вот-вот подаст заявление в полицию.
Ранее Чубайс на своей странице в Facebook написал, что намерен подать в полицию заявление на бывшего компаньона Илью Сучкова за вымогательство и клевету, отметив, что регулярно становится объектом шантажа со стороны когда-то принадлежавшей ему швейцарской компании СFO Concept.
Чубайс в своем посте написал, что за отказ от покупки дома по «неадекватной» цене ему стали присылать сделанные тайно записи деловых переговоров с угрозой их публикации, сообщает «РИА Новости».
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