Чубайс назвал происходящее в Давосе ужасом

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс охарактеризовал атмосферу на Всемирном экономическом форуме в Давосе как ощущение ужаса от глобальной политической катастрофы.

По его словам, подобное состояние испытывают многие участник форума и оно сравнимо с 2009 годом, когда начинался мировой финансовый кризис, сообщают «Народные новости».

Чубайс добавил, что лучше всего отражают ситуацию выступление главы компартии КНР Си Цзиньпина, которое стало «одой рыночной экономике», и заявления избранного президента США Дональда Трампа о намерении повысить импортные пошлины.