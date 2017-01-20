Чубайс назвал происходящее в Давосе ужасом
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс охарактеризовал атмосферу на Всемирном экономическом форуме в Давосе как ощущение ужаса от глобальной политической катастрофы.
По его словам, подобное состояние испытывают многие участник форума и оно сравнимо с 2009 годом, когда начинался мировой финансовый кризис, сообщают «Народные новости».
Чубайс добавил, что лучше всего отражают ситуацию выступление главы компартии КНР Си Цзиньпина, которое стало «одой рыночной экономике», и заявления избранного президента США Дональда Трампа о намерении повысить импортные пошлины.
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