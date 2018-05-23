ЧМ-2018 внесет коррективы в судоходство в РФ

Минтранс распорядился ограничить судоходство в городах, где будут проходить матчи в рамках чемпионата.

Речь идет о Москве, Петербурге, Волгограде, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Сочи. Запреты на передвижение, остановку и якорную стоянку не будут распространяться на спасательные суда и предназначенные для оказания экстренной медпомощи, сообщает «ФедералПресс».

Чемпионат мира по футболу будет проводиться в России с 14 июня по 15 июля.