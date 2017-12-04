ЧМ-2018 по футболу может пройти без России

Исполнительный директор института Национальных антидопинговых агентств (iNADO) Джозеф де Пенсье призвал ФИФА в срочном порядке проверить сборную России по футболу на допинг.

По его мнению, Чемпионат мира по футболу может легко пройти без какой-то определенной страны, даже если это страна, принимающая чемпионат.

Пенсье подчеркнул, что ситуацию, в которой мундиаль пройдет без России, сложно представить, но не исключил такой возмоности.

«Но почему этого не может быть?», - задался вопросом представитель института Национальных антидопинговых агентств.

Ранее стало известно, капитаном команды, которая будет играть на ЧМ-2018, станет вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев. Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Проведение соревнований запланировано на 12 стадионах в 11 городах России, сообщает «Федерал пресс».

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