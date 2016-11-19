Члены российской делегации вылетели на саммит АТЭС в Перу

Представители российской делегации и журналисты «кремлевского пула», застрявшие в Португалии из-за поломки самолета, смогли вылететь в Перу, где проходит саммит АТЭС.

Как сообщали ранее СМИ, у Ил-96-300, на котором летела делегация, вышел из строя блок зажигания. На месте устранить неисправность не удалось, поэтому деталь доставлялась из Москвы.

Пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова рассказала ТАСС, что ремонт самолет занял около двух часов. После этого борт отправился в Лиму. Предполагается, что делегация прибудет на саммит 20 ноября.