Члены российской делегации вылетели на саммит АТЭС в Перу
Представители российской делегации и журналисты «кремлевского пула», застрявшие в Португалии из-за поломки самолета, смогли вылететь в Перу, где проходит саммит АТЭС.
Как сообщали ранее СМИ, у Ил-96-300, на котором летела делегация, вышел из строя блок зажигания. На месте устранить неисправность не удалось, поэтому деталь доставлялась из Москвы.
Пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова рассказала ТАСС, что ремонт самолет занял около двух часов. После этого борт отправился в Лиму. Предполагается, что делегация прибудет на саммит 20 ноября.
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