Члены экипажа МКС вернулись на Землю
В Казахстане приземлился спускаемый аппарат «Союз» с экипажем 50-й экспедиции МКС. На борту - космонавты Сергей Рыжиков, Андрей Борисенко и астронавт НАСА Роберт Шейн Кимброу.
Капсула при посадке несколько раз перевернулась, но, по словам командира корабля, самочувствие всех членов экипажа хорошее. Мастера уже помогли россиянам и американцу выбраться из аппарата, после чего прибывших осмотрели доктора. На данный момент Рыжикову, Борисенко и Шейну предстоит привыкнуть к земному притяжению. Последние 173 дня они были в невесомости, сообщает «ТАСС».
Дорога от МКС на Землю заняла несколько часов. Утром экипаж произвел отстыковку. При этом на МКС в настоящее время продолжают находиться россиянин Олег Новицкий, американец Пегги Уитсон и француз Том Песке.
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