Член Конституционного суда РФ высказал особое мнение по делу ЮКОСа

Запрос Минюста России о возможности не исполнять решение Европейского суда по правам человека является недопустимым. Такое заявление сделал член Конституционного суда РФ Владимир Ярославцев в особом мнении, опубликованном на сайте КС.

«Полагаю, что запрос Министерства юстиции РФ не является допустимым и производство по делу подлежит прекращению», – цитируют текст документа «Ведомости».

Ярославцев считает, что Министерство юстиции «нашло упрощенный выход из создавшегося положения путем обращения в Конституционный суд».

«Такое обращение не может быть допустимым и в силу действия принципа nemo judex in propria causa (никто не может быть судьей в собственном деле), поскольку вывод ЕСПЧ о нарушении Конвенции во многом был обусловлен установлением нарушения принципа законности постановлением Конституционного суда от 14 июля 2005 года», – подчеркнул Ярославцев.

Тогда КС РФ признал положения статьи 113 Налогового кодекса РФ не противоречащими Конституции.

Ранее сообщалось, что 19 января Конституционный суд РФ признал невозможным исполнение решения Европейского суда по правам человека, присудившего акционерам ЮКОСа компенсацию в 1,87 миллиарда евро.

Россия вправе отступить от наложенных на нее обязательств, если это единственный способ не нарушить Конституцию, - объяснил председатель суда Валерий Зорькин, оглашая решение, принятое по запросу Минюста.