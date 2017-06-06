В Чите дети отравились конфетами
В Чите пятеро несовершеннолетних в возрасте от 4 до 17 лет отравились конфетами и попали в больницу.
Согласно информации местных СМИ и СКР по региону, лакомство было найдено на улице самым старшим из детей, который поделился им со всеми остальными. Съев конфеты, дети вскоре почувствовали недомогание. Один из них в настоящее время находится в реанимации в тяжелом состоянии, передает «ФедералПресс».
Ряд СМИ сообщили, что причиной отравления стали конфеты «Бешеная пчелка», производимые фабрикой Roshen, которая принадлежит президенту Украины Петру Порошенко, добавляет НСН.
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