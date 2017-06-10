В Чите арестовали подростка, отравившего детей конфетами с наркотиками

Суд города Читы арестовал подростка, который накормил конфетами с наркотиками детей.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет, четыре подростка и ребенок четырех лет в Забайкальском крае были госпитализированы с отравлением из-за употребления синтетического наркотика. В управлении Роспотребнадзора рассказали, что несовершеннолетние попали в больницу после того, как дети съели найденные на улице конфеты.

В сообщении ведомства говорится: «По данным следствия, обвиняемый незаконно приобрел и хранил для личного употребления более 11 граммов синтетических наркотиков, что является крупным размером».

Обвиняемый признал свою вину. Суд согласился с доводами следствия, что на свободе обвиняемый может продолжить заниматься преступной деятельностью, поэтому его заключили под стражу.