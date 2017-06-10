В Чите арестовали подростка, отравившего детей конфетами с наркотиками

Суд города Читы арестовал подростка, который накормил конфетами с наркотиками детей.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет, четыре подростка и ребенок четырех лет в Забайкальском крае были госпитализированы с отравлением из-за употребления синтетического наркотика. В управлении Роспотребнадзора рассказали, что несовершеннолетние попали в больницу после того, как дети съели найденные на улице конфеты.

В сообщении ведомства говорится: «По данным следствия, обвиняемый незаконно приобрел и хранил для личного употребления более 11 граммов синтетических наркотиков, что является крупным размером».

Обвиняемый признал свою вину. Суд согласился с доводами следствия, что на свободе обвиняемый может продолжить заниматься преступной деятельностью, поэтому его заключили под стражу.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: криминал
Следующая новость В США на аукционе продали право пообедать с миллиардером Баффеттом

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО