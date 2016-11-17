Число заключенных в московских СИЗО на 50 процентов превышает лимит

Омбудсмен Татьяна Москалькова призвала строить больше следственных изоляторов. Уполномоченный по правам человека РФ заявила, что стране нужны современные СИЗО, в которых адвокаты смогут общаться с подзащитными без необходимости ждать в многочасовых очередях.

Она уверена, что большинство следственных изоляторов устарели, многие из них переполнены. Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал координатор проекта Гулагу.нет Антон Дроздов.

- Вместо того чтобы выпускать людей и перестать сокращать численность нашего народа, они хотят построить еще больше СИЗО, — сообщил специалист.

Эксперт отметил, что СИЗО настолько переполнены, что многие заключенные спят на раскладушках или на полу.

- Министра Улюкаева приговорили к домашнему аресту. Хотя взятка в два миллиона долларов предусматривает особо тяжкое преступление. Почему те люди, которые украли велосипед или мешок картошки, сидят в изоляторе? — добавил Дроздов.

По состоянию на 8 апреля этого года в столичных СИЗО содержалось почти 12 тысяч человек, что на 47 процентов превышает лимит.