Число усыновлений российских детей иностранцами снизилось втрое

В минувшем году российские суды вынесли 430 положительных решений об усыновлении в РФ детей гражданами других государств, что в три раза меньше, чем в 2013 году, сообщил глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

Как передает «Интерфакс», в ходе проходящего в Москве всероссийского совещания судей председатель Вячеслав Лебедев отметил, что при вынесении решений по делам усыновлений суды учитывают реальные возможности усыновителей обеспечить детям полноценное физическое, интеллектуальное и нравственное развитие.

«Установленный в законе приоритет российского усыновления реализуется в полной мере», - подчеркнул Лебедев, добавив, что усыновление, как в России, так и международное, допускается исключительно в интересах детей. Он уточнил, что всего в 2016 году суды вынесли 12,6 тыс. решений об усыновлении детей в России.

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