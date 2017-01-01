Число украинских дезертиров значительно выросло после боев под Дебальцево

После безуспешных попыток прорыва обороны ополчения ДНР в районах населенных пунктов Крутая Балка (под Ясиноватой) и Светлодарск (севернее Дебальцево) в рядах Вооруженных сил Украины значительно увеличилось число случаев дезертирства. Об этом журналистам сообщил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

- После провальных операций ВСУ по захвату наших позиций в районах населенных пунктов Крутая Балка и Светлодарск в рядах ВСУ отмечается низкий уровень доверия к командованию. За последние дни зафиксировано до 15 случаев самовольного оставления позиций военнослужащими ВСУ, — цитирует Басурина Донецкое агентство новостей.

По словам представителя силовых структур республики, в восьми случаях украинские военнослужащие дезертировали с оружием. Все эти факты, по мнению Басурина, главным образом связаны с большими потерями во время наступательных операций и последующим их сокрытием от общественности и личного состава.

- Обращаемся к украинским силовикам последовать их примеру. Только так мы сможем остановить эту войну, ведь наш общий враг находится в Киеве, а не в Донбассе, – подчеркнул Басурин.

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Теги:
Места: Украина, ДНР
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