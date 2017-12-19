Число раненых при аварии поезда в США превысило 100 человек

В США более 100 человек пострадали в результате в результате схода с рельсов скоростного поезда и падения с моста одного из его вагонов.

Все получившие ранения госпитализированы. Данные о количестве жертв инцидента разнятся. СМИ утверждают, что погибли по меньшей мере шесть человек, однако официально подтверждена смерть только троих, передает «Экономика сегодня».

В компании Amtrak, которой принадлежит поезд, отметили, что причиной аварии мог стать отказ автоматической системы торможения. Не исключается, что она могла быть кем-то отключена.