Число раненых при аварии поезда в США превысило 100 человек
В США более 100 человек пострадали в результате в результате схода с рельсов скоростного поезда и падения с моста одного из его вагонов.
Все получившие ранения госпитализированы. Данные о количестве жертв инцидента разнятся. СМИ утверждают, что погибли по меньшей мере шесть человек, однако официально подтверждена смерть только троих, передает «Экономика сегодня».
В компании Amtrak, которой принадлежит поезд, отметили, что причиной аварии мог стать отказ автоматической системы торможения. Не исключается, что она могла быть кем-то отключена.
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