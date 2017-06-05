Число прекративших отношения с Катаром стран возросло до восьми

Республика Маврикий стала восьмым государством, которое объявило о прекращении дипломатических отношений с Катаром.

Власти республики выразили свою поддержку мерам, которые были предприняты Саудовской Аравией и другими странами, порвавшими отношения с Катаром, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на саудовские СМИ.

Государства региона ранее обвинили Доху в поддержке различных террористических группировок, в том числе «Аль-Каиды» и ДАИШ (обе запрещены в России). Кроме того, они считают Катар виновным в нарушении собственной политической стабильности. В итоге от отношений с Катаром отказались ОАЭ, Египет, Бахрейн, Йемен, Ливия, Мальдивская Республика и Саудовская Аравия.

Поводом для раздора между Катаром и соседними странами послужила публикация якобы речи эмира о налаживании отношений с Ираном, который другие государства региона осуждают за враждебную политику. Власти Катара заявили, что сайт новостного агентства, на котором появилось сообщение, подвергся хакерской атаке и речь не принадлежит главе государства. Однако соседи сочли этот довод неубедительным.

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