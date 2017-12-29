Число пострадавших при взрыве в Петербурге возросло

Количество пострадавших при взрыве в одном из супермаркетов сети «Перекрсток» в Санкт-Петербурге увеличилось до 18 человек.

Накануне они обратились к медиками за помощью. В итоге три человека были госпитализированы, сообщает НСН со ссылкой на замгубернатора города Анну Митянину.

Взрыв произошел 27 декабря. Самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, было заложено в камере хранения. По словам специалистов, его мощность была эквивалентна 200 граммам тротила. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.