Число пострадавших при взрыве в Петербурге возросло
Количество пострадавших при взрыве в одном из супермаркетов сети «Перекрсток» в Санкт-Петербурге увеличилось до 18 человек.
Накануне они обратились к медиками за помощью. В итоге три человека были госпитализированы, сообщает НСН со ссылкой на замгубернатора города Анну Митянину.
Взрыв произошел 27 декабря. Самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, было заложено в камере хранения. По словам специалистов, его мощность была эквивалентна 200 граммам тротила. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
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