Число пострадавших при взрыве у метро в Москве увеличилось до шести

В результате взрыва в подземном переходе у станции метро «Коломенская» пострадали шесть человек.

Двое раненых отправлены в больницу, передает РИА «Новости» со ссылкой на СКР.

В настоящее время по факту происшествия проводится доследственная проверка. На месте инцидента работают следователи, опрашиваются очевидцы.

Предполагается, что в переходе, где велись ремонтные работы, из-за нарушений правил безопасности взорвался газовый баллон.