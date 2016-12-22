Число пострадавших при взрыве у метро в Москве увеличилось до шести

В результате взрыва в подземном переходе у станции метро «Коломенская» пострадали шесть человек.

Двое раненых отправлены в больницу, передает РИА «Новости» со ссылкой на СКР.

В настоящее время по факту происшествия проводится доследственная проверка. На месте инцидента работают следователи, опрашиваются очевидцы.

Предполагается, что в переходе, где велись ремонтные работы, из-за нарушений правил безопасности взорвался газовый баллон.

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