Число пострадавших в теракте на юге Таиланда выросло до 19 человек

В результате взрыва самодельного устройства на вечернем рынке в городе Паттани на юге Таиланда пострадало 19 человек, как минимум один из них погиб.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Правоохранительные органы страны оцепили место происшествия и производят поиск других взрывных устройств, которые могут быть заложены поблизости.

Ранее сообщалось об одном раненом и 15 получивших ранения различной степени тяжести гражданах.

Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрыв на рынке в Паттани.