Число пострадавших в теракте на юге Таиланда выросло до 19 человек
В результате взрыва самодельного устройства на вечернем рынке в городе Паттани на юге Таиланда пострадало 19 человек, как минимум один из них погиб.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.
Правоохранительные органы страны оцепили место происшествия и производят поиск других взрывных устройств, которые могут быть заложены поблизости.
Ранее сообщалось об одном раненом и 15 получивших ранения различной степени тяжести гражданах.
Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрыв на рынке в Паттани.
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