Число пострадавших на пожаре в Кемерове превысило 70 человек
Количество пострадавших во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове увеличилось до 76 человек.
Согласно данным оперативного штаба МЧС, госпитализированы 14 человек. Остальные после оказания медицинской помощи лечатся амбулаторно. Из общего числа пострадавших 27 человек составляют дети, передает телеканал «360».
Ранее сообщалось, что во время пожара погибли 64 человека. По данным родственников жертв, еще более 80 человек являются пропавшими без вести. В МЧС эту информацию опровергают.
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