Число пострадавших при пожаре в ТЦ «Рио» достигло 18 человек

Количество пострадавших при пожаре в торговом центре «Рио» на северо-востоке Москвы достигло 18 человек, сообщил источник в экстренных службах города.

Кроме того, спасатели эвакуировали четырех человек, которые ранее оказались заблокированы в горящем здании.

На место пожара вылетел вертолет Московского авиационного центра, он эвакуировал двух пострадавших в НИИ Склифосовского. Пожару присвоен четвертый из пяти номер сложности. На месте работают более 170 человек, свыше 40 единиц техники, задействован пожарный поезд, сообщает ТАСС.