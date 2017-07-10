Число пострадавших при пожаре в ТЦ «Рио» достигло 18 человек
Количество пострадавших при пожаре в торговом центре «Рио» на северо-востоке Москвы достигло 18 человек, сообщил источник в экстренных службах города.
Кроме того, спасатели эвакуировали четырех человек, которые ранее оказались заблокированы в горящем здании.
На место пожара вылетел вертолет Московского авиационного центра, он эвакуировал двух пострадавших в НИИ Склифосовского. Пожару присвоен четвертый из пяти номер сложности. На месте работают более 170 человек, свыше 40 единиц техники, задействован пожарный поезд, сообщает ТАСС.
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