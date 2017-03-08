Число пострадавших при нападении в Кабуле превысило 50 человек

Количество раненых в результате нападения террористов на военный госпиталь в столице Афганистана возросло до 54 человек.

По данным телеканала TOLOnews, жертвами атаки стали три человека. Кроме того, сообщается, что силовикам удалось ликвидировать двоих нападавших. Еще двое находятся в здании медучреждения и продолжают перестрелку с военными.

По сведениям телеканала, ответственность за нападение взяла на себя группировка ДАИШ (запрещена в России).