Число пострадавших на железной дороге в Нью-Йорке достигло 29 человек
В пригороде Нью-Йорка с рельсов сошел пассажирский поезд, число раненных в результате катастрофы достигло 29. Ранее сообщалось об 11 пострадавших.
Неподалеку от станции "Нью-Гайд-Парк" с рельсов сошел поезд. В составе находилось около 600 пассажиров, сообщает РИА "Новости". По предварительным данным, на рельсах находился рабочий поезд, с которым произошло столкновение.
Очевидцы сообщили, что в результате аварии пострадали преимущественно пассажиры первых двух вагонов. Обстоятельства и точные причины происшествия уточняются, проводится проверка. Все раненные госпитализированы.
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