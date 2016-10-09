Число пострадавших на железной дороге в Нью-Йорке достигло 29 человек

В пригороде Нью-Йорка с рельсов сошел пассажирский поезд, число раненных в результате катастрофы достигло 29. Ранее сообщалось об 11 пострадавших.

Неподалеку от станции "Нью-Гайд-Парк" с рельсов сошел поезд. В составе находилось около 600 пассажиров, сообщает РИА "Новости". По предварительным данным, на рельсах находился рабочий поезд, с которым произошло столкновение.

Очевидцы сообщили, что в результате аварии пострадали преимущественно пассажиры первых двух вагонов. Обстоятельства и точные причины происшествия уточняются, проводится проверка. Все раненные госпитализированы.