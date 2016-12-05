Число пострадавших в ДТП в ХМАО возросло до 34 человек
Число пострадавших в ДТП с участием автобуса, перевозившего детей в Ханты-Мансийском автономном округе, возросло до 34 человек, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.
- Пострадали 34 человека, из которых 27 - дети, погибших - 12 человек, - сообщила собеседница ТАСС.
На данный момент в больнице с тяжелыми травмами находятся 19 человек, еще три человека были отпущены на амбулаторное лечение.
Страшное ДТП произошло на трассе Ханты-Мансийск - Тюмень. Водители грузовика и автобуса не справились с управлением из-за снегопада, позже выяснилось, что они оба грубо нарушили правила дорожного движения. В результате грузовая машина врезалась в бок автобуса, который от удара разорвало на две части.
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