Число погибших при землетрясении в Мексике превысило 280 человек

По меньшей мере 286 человек стали жертвами недавнего землетрясения в Мексике.

Эти данные не окончательные и поскольку количество жертв в еще может увеличиться, поскольку пропавшими без вести числятся примерно 200 человек.

Власти страны не называют точное количество пострадавших, но отмечают, что ранения получили сотни человек. Граждан России в их числе нет, сообщает НСН со ссылкой на СМИ.

В начале месяца в Мексике произошло землетрясение, которое назвали самым сильным за последние сто лет. Тогда жертвами стихии стали около 100 человек.