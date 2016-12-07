Число погибших при землетрясении в Индонезии возросло до 54 человек

Количество жертв землетрясения у берегов Индонезии увеличилось до 54 человек.

По словам командующего ВС Индонезии в провинции Аче генерал-майора Татана Сулеймана, 52 человека погибли в округе Пидиджая, который находится в непосредственной близости от эпицентра землетрясения. Еще два человека стали жертвами стихии в соседнем округе Биреэн, передает ТАСС со ссылкой на агентство AP. Пострадали в результате землетрясения около 80 человек.

Толчок магнитудой 6,5 произошел утром в среду в северной части острова Суматра. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров. Ранее сообщалось о 25 погибших.