Число погибших при землетрясении в Индонезии возросло до 54 человек
Количество жертв землетрясения у берегов Индонезии увеличилось до 54 человек.
По словам командующего ВС Индонезии в провинции Аче генерал-майора Татана Сулеймана, 52 человека погибли в округе Пидиджая, который находится в непосредственной близости от эпицентра землетрясения. Еще два человека стали жертвами стихии в соседнем округе Биреэн, передает ТАСС со ссылкой на агентство AP. Пострадали в результате землетрясения около 80 человек.
Толчок магнитудой 6,5 произошел утром в среду в северной части острова Суматра. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров. Ранее сообщалось о 25 погибших.
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