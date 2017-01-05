Число погибших при теракте в сирийском городе Джабла выросло до 11 человек

В результате теракта возле муниципального стадиона в городе Джабла в западной сирийской провинции Латакия погибло уже 11 человек, не менее 30 человек получило ранения различной степени тяжести.

По данным правоохранительных органов, теракт совершил смертник за рулем начиненного взрывчаткой автомобиля, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на государственное сирийское телевидение.

Ранее сообщалось о девяти погибших и 25 раненых.

Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна из группировок.