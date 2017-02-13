Число погибших в ДТП на Тайване возросло до 32 человек

Количество жертв ДТП с участием пассажирского автобуса на Тайване увеличилось до 32 человек. Ранее сообщалось о 28 погибших.

Ранения получили 12 пассажиров автобуса. Они госпитализированы в тяжелом состоянии. По последним данным, двое пострадавших скончались в больнице, передает ТАСС.

Авария произошла неподалеку от Тайбэя. Автобус, в котором находились 44 человека (преимущественно пожилые люди), врезался в ограждение при съезде со скоростной трассы. Причины происшествия выясняются.

По сведениям Ростуризма, среди пострадавших в ДТП граждан России нет.

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