Число погибших в ДТП на Тайване возросло до 32 человек

Количество жертв ДТП с участием пассажирского автобуса на Тайване увеличилось до 32 человек. Ранее сообщалось о 28 погибших.

Ранения получили 12 пассажиров автобуса. Они госпитализированы в тяжелом состоянии. По последним данным, двое пострадавших скончались в больнице, передает ТАСС.

Авария произошла неподалеку от Тайбэя. Автобус, в котором находились 44 человека (преимущественно пожилые люди), врезался в ограждение при съезде со скоростной трассы. Причины происшествия выясняются.

По сведениям Ростуризма, среди пострадавших в ДТП граждан России нет.