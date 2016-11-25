Число погибших на стройке в Китае превысило 70 человек

Жертвами обрушения строительных конструкций башни охлаждения на электростанции в китайском городе Фэнчэн стали 74 человека. Еще двое пострадали.

К настоящему времени опознаны тела 68 погибших. Спасательные работы на месте инцидента завершены, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ. Ранее сообщалось о том, что на стройплощадке находилось всего 70 человек и из них погибли 67.

Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился в кратчайшие сроки выявить причину трагедии и наказать виновных, а также оказать поддержку семьям погибших.