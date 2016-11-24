Число погибших на стройке в Китае возросло до 67

Количество погибших в результате обрушения охлаждающей башни на строительстве электростанции в Китае достигло 67 человек.

Ранее сообщалось о 40 жертвах инцидента и двух пострадавших.

Согласно последним данным, на строительной площадке в момент происшествия находились 70 человек. Судьба одного человека пока остается неизвестной, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Спасательно-поисковая операция продолжается. В ней задействованы свыше 370 человек, специально обученные собаки и два робота.