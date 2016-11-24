Число погибших на стройке в Китае возросло до 67
Количество погибших в результате обрушения охлаждающей башни на строительстве электростанции в Китае достигло 67 человек.
Ранее сообщалось о 40 жертвах инцидента и двух пострадавших.
Согласно последним данным, на строительной площадке в момент происшествия находились 70 человек. Судьба одного человека пока остается неизвестной, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
Спасательно-поисковая операция продолжается. В ней задействованы свыше 370 человек, специально обученные собаки и два робота.
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