Число погибших в результате теракта в Лондоне возросло до двух
Два человека скончались в результате нападения неизвестного в центре Лондона.
Ранее сообщалось о том. что жертвой инцидента стала одна женщина.
Точное количество пострадавших пока неизвестно. Поданным телеканала Sky News, ранения получили несколько десятков человек. Состояние многих из них оценивается как тяжелое.
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