Число погибших в результате теракта в Лондоне возросло до двух

Два человека скончались в результате нападения неизвестного в центре Лондона.

Ранее сообщалось о том. что жертвой инцидента стала одна женщина.

Точное количество пострадавших пока неизвестно. Поданным телеканала Sky News, ранения получили несколько десятков человек. Состояние многих из них оценивается как тяжелое.