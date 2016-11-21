Число погибших в результате крушения поезда в Индии увеличилось до 128

Число жертв железнодорожной катастрофы в индийском штате Уттар-Прадеш продолжает расти. Согласно последним данным, погибли 128 пассажиров и более 200 получили ранения.

К настоящему времени опознаны дела 80 жертв, сообщает издание Hindu. Более половины из них – жители Уттар-Прадеш. Поисковая операция на месте катастрофы продолжается.

Предполагается, что причиной крушения поезда могла стать поломка рельсов. Большое количество жертв объясняется перегруженностью состава, что для Индии является традиционным.